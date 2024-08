Die Kfz-Zulassungsstelle im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Dauerthema – intern in der Kreisverwaltung, bei Bürgern und bei Unternehmen, die auf die Behörde angewiesen sind. Am 12. August schließt die Außenstelle in Dudenhofen – auf unbestimmte Zeit. Der Grund lässt tief blicken.

Bruno Reeg hat beruflich bedingt täglich mit der Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises zu tun. Er ist Inhaber von „Autoschilder Reeg“ und somit Ansprechpartner seiner