Wie wird künftig der Verkehr in der Böhl-Iggelheimer Sandgasse geregelt? Manche wollen, dass sich etwas ändert in der verkappten Einbahnstraße – andere wünschen sich, dass alles so bleibt wie bisher. Beide Seiten haben Unterschriften gesammelt. Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht.

Der Arbeitskreis Verkehr hat im März über die Verkehrsregelung in der Sandgasse im Ortsteil Iggelheim beraten und den Mitgliedern des Gemeinderats mehrheitlich empfohlen, die