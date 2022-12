Die Versuche von Otterstadts Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) einen Jugendrat für das Dorf zu bilden, sind gescheitert. Wie Zimmermann informierte, seien 195 Jugendliche angeschrieben worden. Die Gemeinde habe lediglich sechs Rückmeldungen bekommen, davon vier Absagen. Zwei Interessenten seien zu wenig für ein solches Gremium, das die Interessen der jungen Menschen in Otterstadt vertreten soll. Laut Zimmermann bräuchte es für einen Jugendrat mindestens fünf Personen. Die zwei Interessenten sollen nun so in die Jugendarbeit eingebunden werden, sagte Zimmermann.