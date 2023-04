Die Ängste rund um das befürchtete Kita-Aus in Waldsee zeigen, was in unserem Staat schief zu laufen scheint.

Kinderbetreuung ist ein emotionales Thema: Es mangelt an Kita-Plätzen, viele Eltern sind jedoch auf sie angewiesen. Eine integrative Einrichtung wie die in Waldsee leistet einen wertvollen Anteil daran, dass sich Kinder mit Förderbedarf entwickeln, Eltern im Alltag entlastet werden und die sogenannten Regelkinder zu offenen Menschen heranwachsen. Das Bundesteilhabegesetz und das neue Kita-Gesetz des Landes sehen vor, dass Kinder mit Förderbedarf überall betreut werden können – so die Theorie. Was gut gedacht ist, wurde in Gesetze mit mehreren Hundert Paragrafen gegossen. In der Praxis fürchten Kita-Träger wie Kommunen und Kirchen jetzt mehr Bürokratie. Was bleibt, ist der Anschein, dass dieses Land überwiegend von Juristen und Theoretikern regiert wird. Das Menschliche bleibt dabei auf der Strecke.