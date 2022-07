Eine 26-jährige Autofahrerin ist am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Speyerer Straße in Otterstadt auf das Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Wagens aufgefahren, als sie in Richtung Luitpoldstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei circa 23.000 Euro. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Unfallzeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.