Kaum fällt der erste Schnee, geschehen schon die ersten witterungsbedingten Unfälle. Wie die Schifferstadter Polizei informiert, wurden dabei in Limburgerhof und Schifferstadt Autos, Leitbaken, ein Straßenschild und ein Verkehrsspiegel demoliert. In Limburgerhof ist am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Anwohner des Ostpreußenrings durch einen Knall auf einen Unfall aufmerksam geworden. Laut Polizeibericht sah er noch einen Pkw wegfahren und rief dann die Beamten. Ersten Ermittlungen zufolge scheint der flüchtige Pkw-Fahrer mit nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Dabei beschädigte er mehrere Leitbaken und den Mast eines Verkehrsspiegels. Die Beamten haben Spuren festgestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, möchten sich bei der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.

In Schifferstadt kam es um 5.55 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung der L 454 und der K 14. Ein 29-jähriger Autofahrer kam aus Schifferstadt und wollte nach links abbiegen. Als er abbremste, rutschte der Pkw auf der schneeglatten Fahrbahn geradeaus weiter gegen die Verkehrsbeschilderung. Laut Polizei war das Auto lediglich mit Sommerreifen ausgestattet. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge mit an die Witterungs- und die Straßenverhältnisse angepassten Reifen ausgestattet werden müssen.