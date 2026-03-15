Weil er zu schnell und überdies betrunken auf der B9 unterwegs gewesen ist, ist ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld-Nord und Lingenfeld-Süd verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild, bevor er nach rund 75 Metern zum Stehen kam. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, nahmen sie nach eigenen Angaben Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab demnach den Wert von 1,41 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Der 24-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt.