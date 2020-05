Weil sie vermutlich zu schnell unterwegs war, hat sich eine 23-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Peugeot auf der Auffahrt zur Bundesstraße 9 gedreht und die Leitplanke gestreift. Verletzt wurde laut einer Mitteilung der Autobahnpolizei Ruchheim am Sonntag niemand. Die junge Frau sei demnach gegen 15.30 Uhr mit ihrem 24-jährigen Beifahrer aus Waldsee auf die B 9 in Richtung Ludwigshafen eingefahren, als das Heck des Autos ausbrach. Die 23-Jährige habe daraufhin vermutlich zu stark gegengelenkt und die Leitplanke touchiert. Am Peugeot entstand laut den Beamten ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.