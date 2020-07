Ein besonderes Jubiläum will Wilfried Hanke eigentlich gerne mit Familie und Weggefährten feiern: 70 Jahre in der neuen Heimat, in Rödersheim-Gronau. Oder, wie es sein Sohn Heribert mit einem Augenzwinkern beschreibt, „ein Paradebeispiel von gelungener Integration“. Vom Flüchtling zum Ehrenbürger. Auch wenn Corona die Feier vielleicht verhindert: Der 91-Jährige bleibt optimistisch.

Auf der Ladefläche eines Lastwagens war Wilfried Hanke in dem Dorf angekommen, das zur Heimat werden sollte. Es war der 7. Mai 1950, und der 21-Jährige hatte schon eine jahrelange Odyssee hinter sich. Ein Schicksal dieser Zeit – von der Schulbank in den Krieg gezerrt, Kriegsgefangenschaft, Flucht, Vertreibung, Flüchtlingslager, Suche nach der versprengten Familie. „Aber nirgends bin ich so freundlich aufgenommen worden wie hier“, zollt Hanke auch nach sieben Jahrzehnten den Rödersheimern Dank. Er gab es vielfach zurück, durch ein außerordentliches Engagement in der Gemeinde, Vereinen, Ehrenamt. So außerordentlich, dass er neben vielen Ehrungen vor 18 Jahren sogar die Ehrenbürgerwürde verliehen bekam. Das ist nun wirklich selten und erfüllt den heute 91-Jährigen mit Stolz.

Geboren wurde Wilfried Hanke 1928 in Breslau, der Hauptstadt Schlesiens (heute Wroclaw, Polen), in eine gut bürgerliche Familie. Als 16-Jähriger wurde der Schüler eingezogen, wie viele andere in den sinnlosen Kampf zur Verteidigung der Stadt gegen die Rote Armee geworfen. Im Mai 1945 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, wurde bald wieder entlassen, „weil ich so jung war“, wie er erzählt. Und dann? 17 Jahre alt, der Vater gefallen, Mutter und Schwestern geflüchtet, ihr Aufenthalt unbekannt. Zunächst kam der Jugendliche auf dem Hof seines Onkels in Schlesien unter, bis auch dort die Deutschen vertrieben wurden. Nach einer Odyssee gelang es ihm, über das Rote Kreuz Mutter und Schwestern wieder zu finden, die es nach Rattenberg in den Bayerischen Wald verschlagen hatte – ein erster Lichtblick.

Ludwigshafen war das Ziel

Die Rest-Familie war wieder zusammen. Aber wie sollte es weitergehen? „Ich hatte ja keine Ausbildung, dort gab es nichts“, erklärt Wilfried Hanke, warum er sich für eine erneute Umsiedlung entschied. In den Industriegebieten wurden dringend Leute gebraucht. Architekt wollte er gerne werden. Ludwigshafen war das Ziel. So kamen der inzwischen 21-Jährige, Mutter und die jüngere Schwester erst nach Neustadt und dann auf besagtem Lastwagen nach Rödersheim – vor 70 Jahren, am 7. Mai 1950. Ein Sonntag, wie Hanke noch genau weiß. Und eigentlich begann die „Integration“ des Neuankömmlings sofort. Denn der neue Vermieter, Nikolaus Hofen, kam gerade vom Sängerfest. Man kam ins Plaudern – und schwupp, war Wilfried Hanke Sänger beim MGV Frohsinn Rödersheim. So kommt es, dass Hanke nicht nur 70 Jahre Rödersheim-Gronauer ist, sondern auch 70 Jahre Frohsinn-Sänger. Fast ebenso lange ist er auch Mitglied im TV Rödersheim.

Doch zunächst stand der Beruf im Vordergrund. In der BASF in Ludwigshafen konnte der junge Wilfried Hanke eine Lehrstelle als Kesselschmied anfangen – und das schon knapp einen Monat nach seiner Ankunft. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Er bildete sich stets weiter – in der Abendschule in Mannheim zum Maschinenbauer. Offensichtlich war sein Arbeitgeber zufrieden mit dem Neu-Rödersheimer. Denn in der BASF arbeitete er sich schließlich zum Maschinenbauingenieur hoch.

Mit der Tochter des Vermieters angebandelt

Und auch privat lief es gut für Wilfried Hanke: „Ich habe mit der Tochter meines Vermieters angebandelt und sie geheiratet“, sagt er mit einem Lachen. Fünf Kinder haben die Eheleute Hanke bekommen, dazu sieben Enkel und inzwischen sechs Urenkel. „Leider sind meine Frau und ein Sohn schon gestorben, im gleichen Jahr, 2009“, sagt Hanke mit Wehmut, „das war eine sehr harte Zeit.“

Ehrenbürger Wilfried Hanke: Die offizielle Verleihung dieser Würde am 2. September 2002 ist der Dank des Ortes und seiner Bürger gewesen für die vielen, vielen Aufgaben, die der bescheidene Mann übernommen hat, für die unzählbaren Stunden, die er aufgebracht hat für die Vereine, den Ort und seine Mitbürger. Hanke war 1968 Mitgründer des Arbeitskreises der Vereine. Als Rödersheim und Gronau zu einer Ortsgemeinde wurden, galt es vieles zu koordinieren, erinnert er sich: „Da waren Festtermine doppelt, und es gab schon mal Ärger und Unmut.“ Der Arbeitskreis als Dachorganisation wurde geschaffen und Hanke blieb 32 Jahre lang, bis zum Jahr 2000, dessen Vorsitzender. „Zig Jahre“ hat er das Dorffest mitorganisiert. Und das alles, während er zahlreiche Vorstandsämter wahrnahm, im MGV Frohsinn, im Elisabethenverein und der CDU, für die er 20 Jahre lang im Gemeinderat saß. Dazu war er im Pfarrgemeinderat und im Verwaltungsrat der katholischen Gemeinde, war Kirchenrechner und und und .... Die Aufzählung ist nicht vollständig.

Und das alles neben seiner verantwortungsvollen beruflichen Tätigkeit und seiner großen Familie. Die Ehrennadel und die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz hat er auch erhalten. Habe er davon träumen können, als er vor 70 Jahren auf der Lastwagenpritsche in Rödersheim ankam? Wohl kaum. Aber feiern will Wilfried Hanke schon ein bisschen. Wenn es denn möglich ist in der Corona-Krise.