Vier Fahrzeuge waren an einem Unfall beteiligt, der sich am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Iggelheim und Schifferstadt eriegnet hat. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer in einen Feldweg abbiegen. Während der dahinterfahrende Fahrer ebenfalls abbremste, fuhren die zwei nachfolgenden Autos wegen zu geringen Sicherheitsabstands auf den abbremsenden Wagen auf. Zwei der vier Beteiligten wurden leichtverletzt und kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus.