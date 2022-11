In Waldsee wird es am Dienstag, 15. November, wieder einen Martinsumzug geben – allerdings mit einem neuen Konzept. Denn so, wie es bisher war, war es für viele Beteiligten einfach nur stressig.

In den vergangenen Jahren war der Martinsumzug eine große Veranstaltung der Ortsgemeinde Waldsee und der Grundschule, an der sich auch die Kindertagesstätten beteiligt haben. Dazu kamen ein ehrenamtlicher St. Martin hoch zu Ross und die Gasserassler. Die Schul- und Kitakinder haben sich mit Angehörigen im Schulhof aufgestellt und sind im Klassen- beziehungsweise Gruppenverband mit Gasserassler-Begleitung durch Lerchen-, Max- und Raiffeisenstraße zum Schulvorplatz gezogen, wo auf den Treppen des Schuleingangs Viertklässler das Martinsspiel aufgeführt haben.

Schon beim Aufstellen im Schulhof sei das oft unübersichtlich gewesen, erklärt Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU), weil die Eltern die Aufsichtspflicht hatten, die Kinder aber in Gruppen laufen sollten. Der Zug habe sich durch die Begleitpersonen so in die Länge gezogen, dass gemeinsames Singen nicht möglich war. Vor der Schule wurde es dann noch einmal richtig eng, und immer wieder hatten Eltern die Sorge, ihre Kinder aus dem Blick zu verlieren. Und auch das Pferd des St. Martins brauchte in dem Getümmel eiserne Nerven.

Deshalb läuft es in diesem Jahr nun anders. Was bleibt, ist das Martinsspiel der Viertklässler vor der Schule, mit dem die Veranstaltung beginnt. Die Kitas sind nicht mehr mit eingebunden. Nach Information von Claudia Klein möchten sie lieber interne Martinszüge veranstalten. Die Schulkinder stellen sich vor der Schule auf, schauen das Martinsspiel an und singen ein bis zwei Lieder mit Gasserassler-Begleitung. Erst dann kommt St. Martin auf dem Pferd. Er führt nun den Martinszug mit Schulkindern und deren Eltern und den Musikern durch Lerchenstraße, Mörschstraße und Berliner Straße zur Sommerfesthalle. Dort wird das Martinsfeuer entzündet und noch mal gemeinsam gesungen.

Der Elternausschuss der Schule bietet Glühwein, Kinderpunsch und einen Imbiss an, die Ortsgemeinde verteilt Martinsmänner. Auf die müssen auch die Kita-Kinder nicht verzichten, versichert Claudia Klein.