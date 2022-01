Eine Polizeistreife hat einen stark angetrunkenen Mann am Montagabend, 18.30 Uhr, an einer Laterne lehnend im Alsheimer Weg entdeckt. Alleine stehen konnte er nicht mehr, er musste von den eingesetzten Beamten gestützt werden. „Eine Gesprächsführung war mit dem 59-Jährigen war nicht möglich“, schreiben die Beamten. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter und Hinzuziehen einer Ärztin wurde der Mann zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen, weil eine Selbstgefährdung zu befürchten war. Bei der Fahrt auf die Dienststelle schrie der Mann kurzzeitig im Streifenwagen herum. Die Nacht verbrachte er schlussendlich bei der Polizei, genauso wie ein 33-Jähriger, der gegen 22 Uhr im Beisein der Beamten am Hauptbahnhof Schifferstadt einen Zug verlassen musste, weil er darin herumgepöbelt hatte. Nach Mitternacht gabelte ihn die Polizei erneut auf, als er in der Hofstückstraße versuchte, eine Fahrzeugtür zu öffnen. Da war er nach Polizeiangaben noch betrunkener, sodass er zur Ausnüchterung mitgenommen wurde.