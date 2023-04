Ein wütender Radfahrer hat am Freitagabend gegen 18.15 Uhr eine Delle in die Motorhaube eines Pkw geschlagen. Jetzt wird er von der Polizei gesucht. Wie die Beamten berichten, ist es zu dem Vorfall in der Lillengasse in Schifferstadt infolge eines vermeintlichen Vorfahrtsverstoßes gekommen. Der Radfahrer regte sich auf, beleidigte den 32-Jährigen, der den Pkw fuhr, und schlug schließlich mit den Fäusten auf die Motorhaube ein. Hierdurch entstand die Delle. Anschließend soll sich der Radfahrer dem Polizeibericht zufolge in Richtung Salierstraße entfernt haben. Er habe einen gelben Helm getragen. Gegen den Radfahrer wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem vorgenannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.