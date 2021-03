Gemeinsam Craft-Biere aus aller Welt probieren – das ist die ursprüngliche Idee des ProBier-Festes des rührigen Böhler Kirchenchors Tonart. Dieses Jahr müssen aufgrund der Corona-Pandemie neue Wege gegangen werden. Und die führen über das Word Wide Web thematisch nach Speyer, aufgepeppt wird das Ganze mit einer Krimi-Lesung. Am Samstag, 27. März, trifft sich die Biergemeinde, jeder kann mitmachen.

Über das Online-Konferenz-System Zoom werden sich die Bierfreunde am Samstag, 27. März, ab 19 Uhr virtuell treffen – hygienisch einwandfrei voneinander getrennt und doch zusammen. Kamen die verkosteten Biere bei den vergangenen ProBier-Festen auch aus der ganzen Welt, „bleiben wir diesmal ganz in der Nähe und gestalten einen Speyerer Abend“, kündigt Chorleiter Karsten Klehr an. Drei der insgesamt fünf Probe-Biere kommen von der Braumanufaktur Black Stork in Speyer. Die Macher werden ihre eigenen Kreationen auch vorstellen. Die anderen beiden Biere kommen ebenfalls aus der Region und wurden in Sausenheim gebraut.

Bier allein schmeckt zwar, regt aber auch den Appetit an. Darum werden zu den Bieren Speyerer Brezeln und Brot von den Brotpuristen aus der Domstadt gereicht. Weitere, geistige Appetithäppchen liefert der Speyerer Krimiautor Uwe Ittensohn, kündigt Klehr an. Er wird zwischen den einzelnen Proben aus seinem neuen Werk „Festbierleichen“ lesen. Der Krimi mit viel Lokalkolorit spielt rund um das Brezelfest und es dreht sich – passenderweise – ebenfalls alles ums Bier.

Seit 2017 gibt es das ProBier-Fest des protestantischen Kirchenchors Tonart, geboren wurde die Idee aus der Not einer spärlich gefüllten Vereinskasse heraus. Weinprobe kann jeder, haben sich die Aktiven gedacht und den Trend vom Craft-Bier – das in kleinen oft Hobby-Brauereien hergestellt wird – aufgegriffen. Dazu besorgte Klehr besondere und ungewöhnliche Biere aus aller Welt, aber immer auch aus Deutschland, und führte in die Bierkunde ein. Und im Weinland eine Bier-Probe anzubieten, hatte Erfolg. Bis zu 120 Gäste kamen da schon mal in das Böhler protestantische Gemeindehaus.

Das geht nun nicht, darum kann der Interessierte die Getränke samt Zubehör zum Probieren in eben jenem, Schulstraße 36, am 27. März zwischen 15 und 16 Uhr abholen. Aber nur, wenn man sich zuvor angemeldet und bestellt hat. Der Link zum Bestellformular ist auf der Webseite unter www.tonart-im-netz.de mit zwei Klicks leicht zu finden. Es werden Pakete für zwei Personen (26 Euro) und für eine Person (21 Euro) sowie ein Premiumpaket (40 Euro) angeboten. Letzteres enthält eine handsignierte Ausgabe von „Festbierleichen“, die der Autor bei Abholung des Pakets signiert, verspricht der Chorleiter.