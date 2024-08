Das Gastspiel des Circus Baruk in Bobenheim-Roxheim geht in die Verlängerung. Wie die Familie mitteilt, gibt es weitere Vorstellungen am Freitag und Samstag, 16. und 17. August, jeweils 17 Uhr, sowie am Sonntag, 18. August, um 11 Uhr. Die Kasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Das Zelt steht in der Nähe des Globus-Markts an der Frankenthaler Straße.