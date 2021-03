Wer es gerne süß mag, der kann sich an diesen Zimtschnecken versuchen.

Zutaten für den Teig: Ein Päckchen Trockenhefe oder ein halber Würfel frische Hefe, 160 ml Milch, 80 g Zucker, 380 g Weizenmehl, 1 Ei, 80 g Butter, 1 TL Zimt. Für die Füllung: 70 g Butter, 100 g brauner Zucker, einen TL Zimt, 1 Ei, ein EL Milch. Zubereitung: Für den Hefeteig lauwarme Milch in eine Schüssel geben und die Hefe darin auflösen, mit Zucker verrühren und abgedeckt zehn Minuten ruhen lassen. Ei, weiche Butter, Mehl und Zimt mit dem Hefegemisch in eine große Schüssel geben und mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verarbeiten, mit einem Geschirrtuch abdecken und etwa 90 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Den Teig in vier gleichgroße Stücke teilen und jeweils zu einem Rechteck ausrollen. Mit Butter bestreichen, Zucker und Zimt mischen und darauf verteilen. Die Rechtecke der Länge nach einrollen. Dann – je nach Größenwunsch – ein bis zwei Zentimeter breite Stücke (Zimtschnecken) abschneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Nochmals etwa 30 Minuten ruhen lassen. Ei und Milch verquirlen und die Schnecken vor dem Backen einpinseln. Im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad zehn bis 15 Minuten goldbraun backen.