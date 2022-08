Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Samstag, 6. August, auf Sonntag, 7. August, einen Zigarettenautomaten in der Schifferstadter Frederickstraße aufgesprengt. Ein Anwohner wurde in der Nacht durch ein Knallgeräusch aufmerksam. Laut Polizei wird zurzeit ermittelt, ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.