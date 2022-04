Der verletzte Mann wählte selbst den Notruf und meldete die Schlägerei, in der er verwickelt war, der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen. Seine Zigarette sei der Auslöser gewesen. Polizeibeamte fuhren daraufhin in die Robert-Schumann-Straße nach Schifferstadt. Dort berichtete ihnen ein 46-Jähriger, dass er im Gebäude im Eingangsbereich am Fenster gestanden und dort eine Zigarette geraucht habe. Dabei sei er von hinten angegriffen worden. Der 56-Jährige habe sich lautstark über seinen Standort beim Rauchen beschwert und ihn nach einem kurzen Wortwechsel aus dem Fenster gestoßen. Dann sei er die Eingangstür hinausgegangen und habe ihn gegen die Wand geworfen. Der 46-Jährige hatte nach Polizeiangaben mehrere blutige Wunden am Arm sowie eine kleine Wunde im Gesicht. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Der beschuldigte 56-Jährige bestritt die Tat und teilte mit, dass der Geschädigte sich die Verletzungen aus Wut selbst beigebracht habe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.