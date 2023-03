Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Farbenprächtig und bunt oder unauffällig und gut getarnt – Ziergeflügel kann unterschiedlich sein. Das zeigte sich gerade wieder bei einer Ausstellung in der Waldfesthalle. Organisator waren die Schifferstadter Ornis. Ihnen geht es um Schutz und Erhaltung.

Was zuerst aussieht wie ein leerer Käfig, ist bei genauem Hinschauen gar nicht leer: Die Wachteln haben sich nur gut versteckt und halten still. In der freien Wildbahn schützt sie das vor