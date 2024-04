Meistersinger werden in einem Meisterchor – das können Männer, die beim gemischten Chor Voices in Rödersheim einsteigen. Dafür gibt es jetzt ein Casting. Belohnung könnte ein Auftritt in Nürnberg sein.

„Es ist in allen Chören so, dass es reichlich Frauen- und ganz wenige Männerstimmen gibt“, sagt Sylvia Gerdon-Schaa, die Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn Rödersheim. Zu diesem gehört auch der gemischte Chor Voices. Gesucht werden Männer, die schon etwas Erfahrung mit Chorsingen haben und am Projekt Meistersinger mitmachen wollen. Wer einsteigt, verpflichtet sich, mit dem Chor am Wertungssingen des Chorverbands Rheinland-Pfalz Anfang November teilzunehmen. Da hat der Chor schon den „Meisterchor“-Titel ersungen und will das wieder schaffen. Und im nächsten Jahr wäre von 29. Mai bis 1. Juni die Teilnahme am Wettbewerb des Deutschen Chorfests in Nürnberg. Wer einsteigt, sollte da auch mitmachen wollen.

„Das Gefühl, bei so einem Wettbewerb auf der Bühne zu stehen, mit allen zusammen sein Bestes zu geben und dann womöglich noch ausgezeichnet zu werden, das ist unbeschreiblich schön“, sagt Gerdon-Schaa. Das sei ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, das sehr lange anhalte, sagt die Vorsitzende.

Gemischtes Repertoire

Das Repertoire der Voices ist gemischt. Das Programm erarbeiten wird Dirigent Johannes Kalpers, der schon seit zehn Jahren mit den Voices arbeitet und sie zu Erfolgen bei Wettbewerben gebracht hat. Derzeit singen zehn Männer und 35 Frauen. Ziel ist ein ausgewogener Klang. Deshalb gebe es auch einen Aufnahmestopp für Frauen, sagt Gerdon-Schaa. Die Proben sind donnerstags, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Sängerheim in Rödersheim-Gronau, Am Sängerheim.

Zum Casting wird Dirigent Kalpers einfache Einsingübungen machen und dann hören, ob die Interessenten einen Ton aufnehmen und eine Melodie singen können. Für Männer mit Chorerfahrung sollte das nichts Neues sein. Zum Casting am Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr sollte man sich anmelden mit Name und Kontaktdaten und Stimmlage bis Montag, 29. April, per E-Mail an gerhard@gerdon-schaa.de.