Eine 33 Jahre alte Frau hat am Samstagabend gegen 22.10 Uhr einen Mercedes-Fahrer beobachtet, der in Schlangenlinien auf der B39 von Dudenhofen kommenden in Richtung Neustadt fuhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Fahrer in Geinsheim angehalten und kontrolliert werden. Der 35-Jährige roch nach Angaben der Beamten bereits nach Alkohol. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.