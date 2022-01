Sie schlagen den Glaseinsatz einer Balkontüre ein und gelangen so in das Einfamilienhaus: Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Samstagabend gegen 20 Uhr Diebe in der Schwetzinger Straße in Limburgerhof beobachtet haben. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Täter vermutlich schon nach kurzer Zeit von einer Alarmanlage überrascht, weshalb sie zu Fuß die Flucht ergriffen. Ein Anwohner konnte die Täter dabei beobachten und die Polizei informieren. Eine eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Beschreibung beider Täter: männlich, zirka 1.80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.