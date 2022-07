Wieso sie hingefallen ist, das hat eine 36-Jährige nicht mehr gewusst. Jedenfalls wollte sie laut Polizei mit ihrem Rennrad am Sonntagmorgen in der Hauptstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln und fiel dabei auf den Kopf. Sie zog sich eine Platzwunde zu. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrrad auf etwa 150 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen und durch die Spurenlage vor Ort geht die Polizei nicht davon aus, dass es vor dem Sturz zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam. Dennoch sucht die Polizei nun Zeugen, um den Vorfall zu rekonstruieren. Insbesondere ein Ersthelfer, der nach Aussage der anderen Ersthelfer vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren ist, soll sich melden. Kontakt zur Polizeiwache Maxdorf per Telefon unter 06237 934-1100 oder per Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.