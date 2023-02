Die Polizei berichtet von einem versuchten Einbruch in der Karpfenstraße in Otterstadt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, stellte eine 70-jährige Frau am Donnerstag mehrere Beschädigungen an einem ihrer Fenster im Erdgeschoss fest, die darauf hinweisen, dass das Fenster aufhebelt werden sollte. Da es die unbekannten Täter offensichtlich nicht schafften, in das Wohnhaus zu gelangen, brachen sie den Versuch ab. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Ein genauer Tatzeitraum konnte nicht genannt werden. Die Polizei fragt nun: „Wer hat im Bereich Karpfenstraße in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen?“ Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail entgegen.