Die Polizei bittet nach einem versuchten Einbruch in eine Werkstatt in der Speyerer Straße in Dudenhofen um Hinweise. Der Einbruchsversuch wurde am Montagmorgen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personen, die insbesondere am Pfingstwochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Speyerer Straße beobachtet haben, werde gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.