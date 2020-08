Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr in der Viehtriftstraße in Heiligenstein versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie probierten das Erdgeschossfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Den Schaden am Fenster schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.