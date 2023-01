Die Polizei bittet nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Dudenhofen um Hinweise. Der Mitteilung zufolge hebelten die Täter am Samstag zwischen 17 und 22 Uhr die Terrassentür des Gebäudes auf und entwendeten Schmuck. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei in Speyer zu melden.