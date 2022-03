Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Rad-/Gehweg in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen sind ein Radfahrer und eine Fußgängerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen beide zusammen. Die Umstände, die zur Kollision zwischen der 66-jährigen Fußgängerin und dem 56-jährigen Radfahrer geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.