Die Polizei sucht nach einem Täter, der in der Friedrich-Ebert-Straße in Altrip in der Nacht auf Freitag einen dort abgestellten BMW beschädigt hat. Laut Polizei wurden der rechte Außenspiegel sowie der Heckscheibenwischer abgerissen und auf den Boden geworfen. Außerdem wurde auch noch eins der Kennzeichen gestohlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.