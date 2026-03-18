Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag drei Transporter aufgebrochen und aus zweien hochwertige Elektrowerkzeuge der Marken Hilti und Makita entwendet. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden von 5000 Euro. Wer im genannten Zeitraum in der Haardt-, der Neckarstraße oder Chenover Straße etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich unter Telefon 06235 4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei.