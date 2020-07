Einen Schaden in Höhe von 250 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem geparkten Seat auf dem Festplatz in Dudenhofen verursacht. Wie die Polizei Speyer am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter die Scheibe auf der Fahrerseite ein und durchwühlten die Mittelkonsole und die Ablage auf der Fahrerseite. Gestohlen wurde laut Polizei jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zum Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Ob der Fall im Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Auto in der Rottstraße steht, ist noch unklar.