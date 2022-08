Die Frontklappe eines Einzahlautomaten für Münzgeld haben am Montag gegen 5 Uhr unbekannte Täter im sogenannten Automatenbereich einer Bank in der Speyerer Straße in Dudenhofen aufgehebelt, teilt die Polizei mit. Anschließend setzten sie ein elektrisches Schneidwerkzeug ein, um an das Münzgeld im Inneren zu kommen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, den Automaten zu „knacken“. Sie gelangten nicht an das Münzgeld und zogen ohne Beute ab. Gesucht werden Personen, die im Umfeld des gemeinsamen Parkplatzes zweier Supermärkte sowie des Ärztehauses in der Speyerer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben: Hinweise an die Polizei in Speyer, Telefon 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.