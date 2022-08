Am Sonntagmorgen hat ein Passant die Polizei darüber informiert, dass im Neustückweg drei Kanaldeckel auf der Straße liegen würden. Unbekannte hatten die Deckel wohl in der Nacht aus den Kanalschächten gehoben und auf die Fahrbahn gelegt, vermuten die Beamten. Sie brachten die Kanaldeckel wieder in ihre vorgesehene Position. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei kein Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Dennoch leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.