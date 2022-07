Am Montag gegen 12.35 Uhr hat es auf der B39 in Fahrtrichtung Speyer nach der Ausfahrt Hanhofen einen Auffahrunfall gegeben. Laut Polizei überholte eine 28-jährige Frau trotz durchgezogener Linie einen vor ihr fahrenden 43-Jährigen. Wegen Gegenverkehrs musste die 28-Jähige flott einscheren und bremste ihrem Wagen ab. Angesichts des geringen Abstands fuhr der 43-Jährige auf das Auto der Frau auf. Die Frau schilderte den Unfallhergang gegensätzlich. Sie hätte aufgrund eines Bremsmanövers des Mannes ausscheren und überholen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Gegen beide Beteiligte wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Unfallzeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 137-0 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.