Ein aufmerksamer Bürger hat laut Polizei am Samstag um 12.50 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Bauschutt in einem Waldstück in Schifferstadt abgeladen hat. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten den kleinen Haufen mit Bauschutt. Da der Zeuge sich das Autokennzeichen des Täters gemerkt hatte, konnte sie diesen ermitteln. Der Schifferstadter räumte die Tat ein und begab sich nach dem Gespräch mit der Polizei erneut zu dem Waldstück, um den Schutt wieder wegzuräumen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bußgeld kommen trotzdem auf ihn zu.