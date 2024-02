Kommunale Ferienangebote für Kinder sind rar, deshalb soll es in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nicht noch mal passieren, dass das Zeltlager von Heiko Weitkamp mangels Werbung keine Teilnehmer findet. Im kommenden Juli soll es stattfinden, und die Zeichen dafür stehen gut.

Das Zeltlager für Zehn- bis 13-Jährige sei für den Zeitraum 14. bis 20. Juli geplant und solle in Kleinniedesheim beim Turnverein stattfinden, informiert auf Anfrage VG-Beigeordneter Ewald Merkel. Ein Hinweis darauf sei bereits im Herbst bekannt gegeben worden, und so steht es „zum Vormerken“ auf der Internetseite der Verwaltung. Aktuell lägen für das Angebot von Heiko Weitkamp noch keine Anmeldungen vor. Allerdings, so Merkel, sei der Anmeldeschluss auch erst für den 28. April vorgesehen.

Weitkamp, den man von der Jugendfeuerwehr in der Verbandsgemeinde her kennt, wird die Ferienfreizeit leiten und greift dafür auf ein von ihm aufgestelltes Betreuerteam zurück. „Das sind junge Leute, die alle ausgebildete Jugendgruppenleiter sind, und ein Hauswirtschaftsteam, das täglich frisch kocht“, sagt der 36-Jährige.

Trotzdem sei es ein Angebot der Verbandsgemeinde, die bei den Anmeldeformalitäten personelle Unterstützung leiste, informiert Beigeordneter Merkel. „Ob dieses Format eines Zeltlagers nun Zuspruch findet und aufgrund genügender Anmeldezahlen stattfinden kann, ist noch offen“, so Merkel. Es stünden für Mädchen und für Jungen jeweils 20 Plätze zur Verfügung.

Heiko Weitkamp hat seinen Teil der Vorplanung erfüllt, „die Flyer für die Werbeaktion sind der Verbandsgemeinde geschickt worden“. Die Verwaltung wolle die Anzeige auf ihrer Homepage so verlinken, dass Eltern von dort direkt zur Anmeldemaske gelangen. Das war bis Freitag noch nicht geschehen. Zum Programm will er noch nicht zu viel verraten. Klar ist, dass die Kinder in dem Zeltlager übernachten und deshalb wohl auch eine Nachtwanderung veranstaltet wird. „Schnitzeljagd, Wasserspaß, Turniere“ nennt Weitkampf als weitere Stichworte einer klassischen Zeltfreizeit. Die jungen Teilnehmer sollen auf alle Fälle auch Freiraum haben, um das Programm mitzubestimmen. Eltern, die ihr Kind anmelden, sind nach jetziger Terminplanung für den 27. Juni zum Elternabend eingeladen.