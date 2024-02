Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Quartal soll das neue Bürogebäude auf dem Gelände der Firma Zeller Recycling GmbH fertiggestellt werden. Die Erweiterung des Unternehmens sei längst überfällig, meint Inhaber Andreas Zeller. Platz für die Verwaltung und Ausbildung ist aber nicht das Einzige, was das Unternehmen an seinem Standort benötigt.

Wer Bauausschuss- und Ratssitzungen in Mutterstadt interessiert verfolgt, der hat den Begriff „Flächennutzungsplanänderung Erweiterung Zeller“ (FLNP) über