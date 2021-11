Die Verbandsgemeinde Rheinauen nimmt den Hochwasserschutz selbst in die Hand.

Die Verbandsgemeinde Rheinauen will sich mit einem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für den Klimawandel wappnen. In Zeiten zunehmender extremer Wetterereignisse ist das unerlässlich. Das Konzept soll einen Überblick über lokale Risiken geben. Gemeinsam mit den Verantwortlichen sollen Lösungen entwickelt werden, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Den Bürgern muss aber auch bewusst sein, dass sie in ihrem privaten Bereich selbst vorsorgen müssen, denn die Kommunen und Hilfsorganisationen können im Ernstfall nicht alle Aufgaben übernehmen.