Die Zulassungsstelle im Rhein-Pfalz-Kreis kommt auf keinen grünen Zweig. Die Organisation muss neu gedacht werden.

Es ist gelinde gesagt ein Drama, was sich rund um die Kfz-Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises abspielt. Was gut gedacht ist – eine Zentrale im Kreishaus in Ludwigshafen und zwei Außenstellen im Norden und Süden des Landkreises, entwickelt sich mehr und mehr zum Trauerspiel. Die Außenstellen öffnen und schließen; in Dudenhofen hält eine Mitarbeiterin lange Zeit allein die Stellung; wer sein Auto ohne Kfz-Zulassungsdienst und höhere Kosten an, um- oder abmelden will, wartet wochenlang auf einen Termin. Der Frust ist groß – nicht nur aufseiten der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch bei den Mitarbeitenden, die unter diesen Umständen arbeiten sollen.

Von Fachkräftemangel kann eigentlich keine Rede sein, weil auf dem Papier laut Kreisverwaltung fast alle Stellen besetzt sind. Womöglich ist es daher an der Zeit, die Organisation der Zulassungsstelle mit der Hauptstelle und den Außenstellen sowie die Verteilung der Mitarbeitenden neu zu denken.