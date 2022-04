Ist der Hund glücklich, freut sich der Mensch, könnte man in Abwandlung eines alten Werbespruchs sagen. Wie man seinem Vierbeiner zum Wohlgefühl verhilft, will ein Kurs vermitteln.

„1x1 der Hundehaltung“ ist der Kurs überschrieben, den die Kreisvolkshochschule am Donnerstag, 5. Mai, anbietet. Von 18.30 bis 21.30 Uhr dreht sich im Schifferstadter VHS-Bildungszentrum, Neustückweg 2, alles um das Wohl des treuen Vierbeiners.

Dem Hund gehe es gut, wenn er sich körperlich und seelisch rundum wohlfühle. Aber das sei „für einen modernen Hund in einer modernen Welt, mit all der Hektik, der Enge, den vielen Gerüchen und der enormen Geräuschkulisse gar nicht so einfach“, heißt es in der Ankündigung. Ein Zehn-Punkte-Programm soll Hundebesitzern Orientierung geben.

Nur Gassigehen reicht nicht

Dazu brauche ein Hund die passende Umgebung, einen geordneten Tagesrhythmus, gesunde Ernährung und Pflege, soziale Kontakte und rassespezifische geistige und körperliche Angebote: „Nur mal ’ne Gassi-Runde, das reicht keinem Hund.“ Und natürlich sei Erziehung nötig.

Anmeldungen unter www.vhs-rpk.de. Infos bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter 06235 44-302 oder 44-305.