Unbekannte haben an der Handballhalle des TV Hochdorf insgesamt zehn Fallrohre aus Kupfer mit einer Länge von je 6,2 Metern entwendet. Das wurde der Polizei am Samstag gemeldet, passiert ist es im Zeitraum zwischen Montag, 2. Januar, und Freitag, 6. Januar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.