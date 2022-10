Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, jeweils von 15 bis 19 Uhr veranstaltet die Mediathek Römerberg in Kooperation mit der Jugendpflege in der Schulsporthalle Mechtersheim zum 16. Mal die Römerberger Spieletage. Über 100 bewährte und brandneue Gesellschaftsspiele werden vorgestellt, heißt es. Alle ausgestellten Spiele können auch gespielt werden. Es gibt Kuchen und Getränke, der Eintritt ist frei.