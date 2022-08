Kinderstreich mit Folgen: Rund 100 Quadratmeter brennendes Gebüsch musste die Feuerwehr am Mittwoch beim Bahnhof Böhl-Iggelheim löschen. Laut Polizei konnten wegen der Rauchentwicklung Züge die Stelle nur langsam passieren. In einem angrenzenden Gebäude der Bahn löste der Rauch einen Warnmelder aus. Gegen 17.30 Uhr hatte ein Elfjähriger über Notruf den Brand gemeldet, ein gezündeter Böller sei die Ursache. Nach Angaben eines Zeugen warf ein Zwölfjähriger den Böller in ein Gebüsch und setzte dieses dadurch in Brand. Im Rucksack des Elfjährigen fand sich laut Polizei eine Tüte mit Böllern. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben, die Böller sichergestellt.