Immer stärker in Mitleidenschaft gezogen werden die Freizeitanlagen auf dem Gelände des TuS Altrip. Vor Kurzem haben Unbekannte die Skaterbahn in Brand gesteckt. TuS und Gemeinde erwägen Gegenmaßnahmen.

Was sich an der Skaterbahn abgespielt hat, beschreibt Altrips Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) so: „Jugendliche haben auf die neu renovierte Innenfläche Holz hingestellt