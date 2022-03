Auf „Eine Reise um die Welt“ ist Autorin Tanja Mairhofer jüngst mit 30 Kindern der Kita Haus des Kindes gegangen. Mit Übungen aus ihrem Buch „Yoga Quatsch Kids“ begeisterte sie die Vier- bis Sechsjährigen für die aus Südasien stammenden Übungen.

„Yoga für Erwachsene ist ganz ernst, da darf man nicht lachen“, sagte Mairhofer zu den Kleinen. „Aber ich möchte gern Yoga mit Quatsch machen. Ihr auch?“ Ein lautes „Jaaaa!“ ertönte, und die Reise um die Welt begann. Nach dem im Yoga üblichen Sonnengruß ahmten die Kinder einen Helikopter nach, der sie nach Italien brachte. Nach einer Runde Pizza – die Kinder belegten im Sitzen eine imaginäre Pizza vor sich auf dem Boden – ging es weiter zum Schiefen Turm von Pisa. Dazu standen alle auf, klappten die Hände über dem Kopf zusammen und kippten zur Seite.

Danach flogen sie mit dem Hubschrauber nach Marokko auf einen Basar mit duftenden Gewürzen und in Körben tanzenden Kobras. Auch diese machten die Kinder mit Begeisterung nach und zischten dabei laut. Weiter ging es zum Nil und den Krokodilen. Die räkelten und streckten sich. Mairhofer erzählte dabei, dass Krokodile mit dem Alter eine immer dickere Haut bekommen. „Die sind im Alter richtig stark“, sagte sie. Auch in der Sahara gibt es ein Tier, das man prima nachmachen kann: das Kamel. „Hände an den Popo, Arme nach hinten und Blick zur Decke“, weist die Autorin die Kinder an. „Kamele können in 15 Minuten bis zu 200 Liter Wasser trinken. Deswegen sind sie so toll in der Wüste“, erzählte sie.

Im Düsenjet auf Bali

In Indien muhten die Kleinen zuerst wie eine heilige Kuh, wenig später miauten sie wie eine Katze. Dabei krümmten sie den Rücken zu einem Katzenbuckel. Auch den Tiger machten sie nach – Krallen ausfahren und Fauchen inklusive. Auf Vorschlag eines Kindes ging es dann im Düsenjet auf Bali zum Surfen. Als flatternde Schmetterlinge flogen alle nach Australien weiter und sprangen dort so hoch wie ein Känguru.

Dann surften alle auf ihrer Matte über den Pazifik nach Südamerika, standen dort auf einem Bein wie ein Flamingo und entdeckten auf dem Boden einen Diamanten. Mit dem Segelboot fuhren sie schließlich nach Panama „zum Abhängen“ mit den Faultieren. Auf einer Schatzinsel hoben die Kleinen ihren inneren Schatz, der nicht nur kunterbunte Edelsteine, sondern auch Schokolade enthalten durfte. Diesen Ruheort könnten Kinder immer wieder aufsuchen, sagte Mairhofer. Die Atemübungen dazu helfen ihr zufolge auch bei Angstzuständen.

Yoga ist kein Wettbewerb

Mairhofer will keinen Wettbewerb daraus machen, wie gut man sich beim Yoga verdrehen kann. Ihr sei es wichtig, dass die Kinder so sein dürfen, wie sie sind. Die Erzieherinnen Katrin Himpeler und Sonja Dietz waren begeistert. Sie sehen Yoga als Ergänzung zu anderen Sportarten wie Fußball, weil sich die Kinder hier dehnen, entspannen und andere Muskeln beanspruchen. „Das ist eine perfekte Kombination zwischen Kräftigung und Dehnung“, fand Himpeler. Und zwar nicht nur für die ruhigen, sondern auch für die lebhaften Kinder.