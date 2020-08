In Römerberg-Mechtersheim ist ein im Freien stattfindender Workshop mit Anleitung von Reliefs und Plastiken zu Bildhauerei mit Sandstein vom 15. bis 19. September beim Kunst-und Kulturverein-Römerberg. Arbeitszeiten sind Dienstag 10 bis 16 Uhr, Mittwoch 10 bis 15.30 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils 10 bis 16 Uhr und Samstag 13.30 bis 20 Uhr in der Kläranlage Römerberg- Mechtersheim. Teilnahmegebühr ist für Mitglieder 150 Euro, für Gäste 175 Euro plus gegebenenfalls Leihgebühren für Werkzeug (12 Euro) und Arbeitstisch (10 Euro). Dozenten sind Antje Reeb und der Bildhauer Fabian Bruske. Anmeldung und weitere Informationen bei Antje Reeb, Telefon 06232 95 466,

mailto: antje.reeb@kuk-roemerberg.de.

Steine hauen und bearbeiten ist eine Technik so alt wie die Menschheit. Es ist dabei eine gewisse körperliche Kraft, Wille und Ausdauer nötig. Beim Vorgespräch bestimmen die Teilnehmer die Größe des Sandsteinblocks. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.