In Römerberg ist ein Workshop „Skulptur aus Beton. Modellieren im Direktaufbauverfahren“ am 29. und 30. August, Samstag, 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr. Die Gebühr für zwei Tage beträgt für Mitglieder 50 Euro und Gäste 60 Euro. Hinzu kommen für Material 25 Euro. Dozent ist Francesco Jorio. Anmeldung und weitere Informationen bei Antje Reeb, Telefon 06232 95466, Mailto: antje.reeb@kuk-roemerberg.de. Vor Beginn des Kurses sollte man eine Vorstellung davon haben, wie die fertige Skulptur aussehen soll. Dazu eignet sich eine Handskizze oder eine Abbildung zum Beispiel aus einem Katalog. Die Größe der Skulptur liegt bei rund 60 Zentimeter Höhe. Am Ende ist es auch möglich „Farbe“ ins Spiel zu bringen. Dazu eigenen sich Pigmente oder aber auch Acrylfarben. Die Mitbring-Liste: großes Messer, Maurerkelle, Spachteln in verschiedenen Größen, Feilen, Handschuhe, Arbeitskittel, Holzbrett, Zangen eventuell Drahtschere. Weitere Infos unter http://www.kuk-roemerberg.de.