Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Sigismund bietet von Dienstag, 22., bis Donnerstag, 24. Oktober, in Zusammenarbeit mit dem Verein „KAT.education“ einen Programmierworkshop für Kinder zwischen sieben und elf Jahren an. An drei Vormittagen lernen die Kinder spielerisch die Welt des Coding kennen, Grundkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Anmeldung in der Bücherei oder per E-Mail an buecherei-heiligenstein@gmx.de.