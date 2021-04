Über das Pandemiejahr 2020 will Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) nicht lange lamentieren. Er schaut lieber nach vorne und freut sich darauf, wenn in der Hauptstraße ein ganz bestimmter Laden aufmacht.

Als hätte das Jahr 2020 nicht genug negative Überraschungen für Beindersheim gebracht, kam kurz vor Weihnachten auch noch die VR Bank mit der Nachricht, dass sie ihre Filiale im Ort schließen wird. „Das war ein Schlag ins Gesicht. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, was das für das Dorf bedeutet“, sagt Stutzmann. Viele Bürger seien auf ihn zugekommen mit der Frage: „Und was mache ich jetzt?“ Denn damit ist in Beindersheim keine Bank oder Sparkasse mehr mit einer Filiale vertreten.

Fast schon zum Tagesgeschäft gehörte da der Ärger mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser. „Im Rückblick war es enttäuschend, weil Versprechen einfach nicht gehalten wurden“, erzählt Stutzmann. Straßen, die nach der Verlegung der Leitungen angeblich repariert wurden, seien danach in noch schlechterem Zustand gewesen, meint der Sozialdemokrat. „Solange die Schäden nicht behoben sind, gibt es keinen weiteren Auftrag“, betont Stutzmann. Grundschule und Rathaus seien übrigens immer noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen.

Aber es gab auch Erfreuliches. Die Gemeinde hat endlich ein passendes Grundstück für die dringend benötigte neue Kindertagesstätte gefunden. „Wir haben acht, neun Areale prüfen lassen“, sagt Stutzmann. Am Bobenheimer Weg ist man fündig geworden. Für 2021 stehe es ganz oben auf der Agenda, das Projekt voranzutreiben. Eröffnung werde aber wohl erst Ende 2022 sein, vermutet der Ortschef.

Eiscafé will eröffnen

Auf eine bevorstehende Geschäftsöffnung freut sich Stutzmann ganz besonders: In der Frankenthaler Straße soll ein Eiscafé eröffnet werden. „Da freuen wir uns wirklich drauf. Die Lage ist gut. Ich werde auf jeden Fall zur Eröffnung gehen“, kündigt Stutzmann an.

Während die Eisdiele noch renoviert wird, ist der Ausbau der Robert-Koch-Straße abgeschlossen. Das Straßenausbauprogramm der Gemeinde wird 2021 mit den Planungen für die Bürgermeister-Benz-Straße fortgesetzt. Baubeginn ist laut Stutzmann allerdings erst 2022.

2020 sei für ihn persönlich ein heftiges Jahr gewesen, sagt der 34-Jährige. „Corona hat alles über den Haufen geworfen.“ Viele Bürger hätten bei ihm angerufen und Antworten erwartet. „Und man hat selbst keine. Dazu sind noch unverständliche Verordnungen gekommen. Das war viel Telefonarbeit.“

Nach einem „schwierigen Jahr für alle“ bedankt sich Stutzmann vor allem bei seinem Beigeordneten Walter Lohse (FWG), der ihm, wenn er beruflich nicht verfügbar war, oft den Rücken frei gehalten habe. Als Rettungstaucher bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen habe er oft wochenweise Dienst gehabt und sei nicht aus der Wache herausgekommen.

Vieles per Eilentscheid geregelt

Auch die Parteien im Gemeinderat hätten ihn sehr gut unterstützt. Vieles habe er per Eilentscheid regeln müssen. „Die Fraktionen haben geschlossen alles mitgetragen“, sagt der Bürgermeister. Allerdings sei ihm da auch das Mehr an Verantwortung bewusst geworden: „Spielplätze sperren oder Veranstaltungen absagen – das waren Entscheidungen, die ich treffen musste. Das waren Eingriffe in das Leben der Bürger.“

Zu den abgesagten Veranstaltungen zählte auch die Kerwe. Das war umso bitterer, als die Planungen schon sehr weit gediehen gewesen seien, wie Stutzmann sagt. „Für den Kerweumzug hatten wir schon einen enormen Zulauf, auch von Vereinen aus den Nachbargemeinden.“ Moderner soll sie werden, die Kerwe. Die Vereine hätten dafür auch schon ein Konzept entwickelt. Ob die Beindersheimer 2021 Bratwurst und Rieslingschorle auf der verbesserten Kerwe erleben können? Zieltermin ist das dritte Wochenende im September. Der Bürgermeister ist noch skeptisch: „Vielleicht gibt’s ja ein Wunder.“