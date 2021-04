Die Lambsheimer wird im vergangenen Jahr neben Corona vielleicht am stärksten die Einrüstung des Kirchturms und der Ausfall der Feste bewegt haben, vermutet Herbert Knoll (CDU). Der Ortsbürgermeister hofft, dass in diesem Jahr die wichtigen Projekte des Dorfs weiterentwickelt werden.

Herbert Knoll (66) glaubt, dass er ohne seinen Enkel, der bald vier Jahre alt wird, nicht so gut durch das Pandemiejahr gekommen wäre. Mit dem Kleinen war und ist er oft unterwegs, das lenkt ab und hält fit. „Und dass wir zweimal Urlaub machen konnten, war gut“, sagt Knoll. Dafür hatten er und seine Frau die richtigen Zeitfenster geöffnet, sodass Pilzesuchen und Almwanderungen in Bayern möglich waren.

Der ehrenamtliche Bürgermeister erzählt, dass er und die Lambsheimer das neuartige Coronavirus im Februar, als heftig Fasnacht gefeiert wurde, gar nicht so ernst genommen hätten. „Mit der ersten Landesverordnung zur Pandemiebekämpfung am 19. März ging’s dann richtig los“, sagt Knoll und erinnert unter anderem an die Sperrung des Naherholungsgebiets am Nachtweideweiher und an die spätere Öffnung samt Hochbetrieb, der dann erneut die Ordnungshüter auf den Plan rief. „Großes Lob ans Ordnungsamt, unseren Bauhof, die Polizei und den Sportanglerverein“, sagt Knoll rückblickend.

Besuch in Partnergemeinde fiel aus

Als Lambsheimer tut es ihm besonders weh, dass die Kerwe und andere große Dorffeste nicht stattfinden konnten, und der längst überfällige Besuch in der Partnerkommune Wörlitz habe trotz dreimaligen Anlaufs in dem Jahr nicht stattfinden können. „2014 waren wir das letzte Mal dort“, sagt Knoll.

In das noch junge Jahr 2021 blickt er etwas ungeduldig. Die Sanierung des Kirchturms, des Lambsheimer Wahrzeichens zum Beispiel, welche die Ortsgemeinde mitfinanzieren muss, zieht sich schon arg lange hin. „Jeder Tag, an dem das Gerüst steht, kostet Geld.“ Knoll hofft, dass das Bauprojekt im ersten Halbjahr beendet werden kann.

Neues Baugebiet soll erschlossen werden

In Sachen Dorfentwicklung wartet der Gemeinderat zweifach auf grünes Licht. Die Erweiterung des Gewerbegebiets funktioniert nicht ohne eine wasserwirtschaftliche Genehmigung und mehrere Unbedenklichkeitsgutachten. Knoll verteidigt das Konzept, die Fläche von 6,5 Hektar im Ganzen an ein Unternehmen zu verkaufen. „Das sind rein wirtschaftliche Aspekte“, sagt er. Lambsheim brauche Gewerbesteuereinnahmen und Arbeitsplätze. Ein Logistiker, der auf einer Parzelle nur seine Lkw abstelle, nütze nichts.

In den Startlöchern steht der Rat auch für die Planung neuer Wohngebiete auf dem ehemaligen Freibadgelände und südlich der Karl-Wendel-Schule. Doch dazu muss endlich der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde verabschiedet werden. Mit dem Beginn der Erschließung des Baugebiets Hintere Ringstraße dagegen rechnet Knoll in der zweiten Jahreshälfte.

Kita kirchlich weihen

Erleichtert wird der langjährige Ortschef sein, wenn die Gemeindekita Lambiland im E-Bau der Karl-Wendel-Schule endlich wirklich fertig ist. Seit über einem Jahr ist sie in Betrieb, aber das Außengelände wartet noch auf Vollendung, und eine Einweihungsfeier hat es auch noch nicht gegeben. Die soll, wenn es die Umstände wieder erlauben, unbedingt nachgeholt werden. Denn, so Knoll: „Wir haben hier in Lambsheim die Tradition, dass solche Gebäude kirchlich gesegnet werden.“ An die Bürger, die in diesem Jahr auf die Tradition des Neujahrsempfangs verzichten müssen, appelliert Knoll mit Blick auf die Corona-Regeln: „Bleibt vernünftig, damit wir bald wieder ein normales Leben führen können.“

Serie